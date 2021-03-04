Лос-Анджелес, США, , 22:01 — REGNUM Продюсер проекта фильма «Смертельная битва» Тодд Гарнер рассказал о том, чего могут ожидать зрители от персонажа Кано, роль которого исполнит австралийский актёр Джош Лоусон. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

«Он прямо в ударе. Он просто как с цепи сорвался», — так Гарнер охарактеризовал поведение Лоусона на съёмочной площадке, добавив, что создатели фильма предложили актёру говорить всё, что он хочет и он воспользовался этим предложением.

Продюсер отметил, что Лоусон является просто «идеальным парнем» для этой роли, благодаря чему Джессика Макнэми (исполнит роль Сони Блэйд), также показывает отличную игру.

Напомним, премьера «Смертельной битвы» состоится в онлайн-кинотеатре HBO Max 16 апреля 2021 года. Снимает картину режиссёр Саймон Маккуойд.

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