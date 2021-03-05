5 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В 2021 году пройдут выборы в Государственную думу нового созыва, и, по всей видимости, демографическая повестка в ней будет играть важную роль

Евгений Цоц, , 00:00 — REGNUM Неожиданно о демографии заговорили сразу в двух крупных российских партиях. Сначала лидер нового левопатриотического объединения «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выдвинул в качестве национальной идеи демографическое спасение страны. А следом вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил сделать материнский капитал прогрессивным, чтобы создать стимул к многодетности.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Материнский капитал должен быть прогрессивным, он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка. Семья, где рождается ребенок, должна становиться богаче», — заявил Толстой. Он добавил, что на сегодняшний день многодетность зачастую означает бедность.

Казалось бы, кто и чего в России уже не говорил про демографию. Есть и национальный проект, и множество разных мер поддержки. И всё не работает. То есть какие-то выплаты или другая помощь бывают полезны людям, но рождаемость не растёт. Даже, на первый взгляд, в благоприятных условиях. В 2020 году, когда объявляли локдаун (или как, привычнее, самоизоляцию), жители страны сидели несколько месяцев на удалёнке, дома с близкими. Казалось бы, должен быть демографический всплеск. Но нет. Наоборот, рождаемость снизилась.

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Думы Юлия Галушина © ИА REGNUM

В целом у людей уже сложился некоторый иммунитет к заявлениям экспертов и политиков по этим темам. Да, вымираем. Да, нас замещают. Да, не хотим рожать. Да, уже и некому. Пластинку так заездили, что она больше ужаса не вызывает. Только вздохи.

Но что в этот раз иначе? Во-первых, об этом говорит один из руководителей главной партии и лидер крупной оппозиционной. Во-вторых, если слова Миронова ещё можно оценить как никуда не ведущий и ни к чему не обязывающий популизм (хотя, возможно, это не так и за громкими словами есть нечто более конкретное), то Толстой предлагает механизм. Причём тот, который может заработать.

Дело в том, что если сделать материнский капитал прогрессивным и добиться ощутимых выплат для семей с большим количеством детей, то изменится не только материальное положение. Рвётся социальная структура, при которой успех означает бессемейность и бездетность. Чайлдфри, потребители-сибариты, социал-дарвинисты и прочие любители материализма могут получить серьёзный удар. Их благополучие построено на труде, оно требует усилий ради преимуществ над другими людьми, скрытого неравноправия. И то, что кому-то все достижения могут достаться без тех же усилий, просто за возвращение к природной функции, обесценивает их борьбу. И заставляет крепко задуматься.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году пройдут выборы в Государственную думу нового созыва, и, по всей видимости, демографическая повестка в ней будет играть важную роль. Настолько, что заставит партии предлагать что-то стоящее.

А пока Росстат опубликовал доклад, в котором указана численность постоянного населения России на 1 января 2021 года. По предварительной оценке, она составила 146,2 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 582,2 тыс. человек, или на 0,4%. При этом снижение числа родившихся отмечалось в 71 субъекте РФ из 85.