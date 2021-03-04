Детройт, США, , 21:54 — REGNUM Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников был возвращен в основной состав, информирует пресс-служба «красных крыльев».

Напомним, что ранее клуб перевел его в запас после трех успешных для россиянина матчей, в которых он набрал 3 (2+1) очка.

Евгений сможет принять участие в следующем матче «Детройта» против «Каролины», за которых выступает его родной брат — Андрей Свечников.

В этом сезоне Евгений Свечников провел в составе «Ред Уингз» 3 матча и набрал 3 (2+1) очка.