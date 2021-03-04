Лариса, , 21:53 — REGNUM О землетрясении магнитудой 6 на территории Пелопоннеса сообщает 4 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине два километра. Эпицентр располагался к северо-западу от города Лариса (Греция) — в 29 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне, 3 марта, рядом с городом Элассон. Этот населённый пункт находится неподалёку от Ларисы.

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