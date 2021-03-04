Вологда, , 21:50 — REGNUM Жители Вологодчины пожаловались в ходе прямой линии с губернатором на «подорожавшее» отопление. Глава региона ответил, что причиной тому явились аномальные морозы.

«Хочу всех успокоить: с 1 января 2021 года не планировалось увеличение тарифов. Плата за отопление «растет», потому что температуру теплоносителя приходится держать значительно выше среднегодовых значений. Таких экстремальных морозов в Вологодской области не было за последние 10 лет. Поэтому все котельные работают с огромным перетоком — на 20−40 процентов выше от среднегодовой мощности», — заявил Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области «подскочившая» в цене плата за отопление стала поводом для прокурорской проверки. Однако в ходе нее нарушений выявлено не было.