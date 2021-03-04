Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Известный инсайдер рассказал о функциях будущей игры Elden Ring студии From Software. Об этом 4 марта сообщил портал Wccftech.

Пользователь форума ResetERA Omnipotent, который ранее зарекомендовал себя как надежный источник новостей о видеоиграх, написал, что Elden Ring получит функцию мультиплеера, а также PvP-режим (Player versus Player — игрок против игрока), которых так не хватало геймерам в предыдущей игре From Software — Sekiro: Shadows Die Twice.

Он также сообщил, что в Elden Ring будет реализована та же система персонажей и классов, что и в серии игр Souls.

Напомним, ранее в сеть «утекли» два коротких видео, которые многие геймеры почитали фрагментами трейлера Elden Ring. Ролики, в частности, показали моменты игрового процесса.

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