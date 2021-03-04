Веллингтон, , 21:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает 4 марта американская Геологическая служба.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине десять километров, произошло близ берегов Кермадекского архипелага в Тихом океане. В связи с этим событием профильный американский центр объявил угрозу цунами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение рядом с Северным островом. В этот же день зафиксировано землетрясение в берегов Вануату.

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