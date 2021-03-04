Екатеринбург, , 21:39 — REGNUM На Урале задержали гражданина, который подозревается в убийстве водителя автобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как пишет Накануне.Ru, поймали его в ночь на 3 марта в курганском городе Далматово в его квартире. Проверяется информация о его возможной причастности к другим преступлениям. Известно, что задержанный известен в определённых кругах по прозвищу «череп». Он был удивлён, когда силовики пришли к нему. Оказалось, что гражданин 1959 года рождения был уверен в безнаказанности и спокойно ходил на работу.

В пресс-службе свердловского управления СКР отмечают, что будут добиваться ареста подозреваемого. Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 24 декабря. Водитель автобуса был ранен в голову и затем скончался.