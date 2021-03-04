Москва, , 21:36 — REGNUM Сбербанк ожидает небольшого укрепления курса рубля по отношению к доллару в 2021 года. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе кредитной организации.

Согласно прогнозу аналитиков банка, среднегодовой курс доллара составит 71,9 рубля после 72,1 рубля в минувшем году.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 72,4 рубля, в 2022 году — 73,1 рубля, в 2023 году — 73,8 рубля.

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