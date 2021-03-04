Редвуд-Сити, США, , 21:33 — REGNUM Разработчики студии Crystal Dynamics заявили, что после выхода мартовского обновления в игре Marvel’s Avengers будет серьёзно обновлена система получения опыта. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

В блоге на сайте Square Enix они написали, что сейчас очки навыков в игре порой начисляются слишком быстро, что может сбивать с толку новичков. Создатели игры заявили, что они хотят, чтобы геймеры подходили к распределению этих очков более вдумчиво. Отмечается, что изменения коснутся только уровней героев и никак не отразятся на уровнях силы.

Напомним, релиз очередного обновления Marvel’s Avengers состоится 18 марта 2021 года. После его выхода в игре появятся Человека-паук (будет доступен только владельцам PlayStation) и Чёрная Пантера.

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