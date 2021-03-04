Токио, , 21:21 — REGNUM Автор «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen) Гэгэ Акутами ответил на вопрос, который уже достаточно давно терзает поклонников популярной манги. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

Фанаты задали мангаке прямой вопрос о том, на что похож вкус пальцев двуликого и, как отметило издание, похоже, что Акутами был к этому готов. Автор «Магической битвы» сказал, что они покрыты могильным воском, и поэтому их вкус похож на мыло.

По сюжету манги, главный герой Юдзи Итадори получает суперсилы после того, как, желая защитить друзей, съедает палец Двуликого призрака — человекоподобного четырёхрукого демона, жившего в эпоху магии. Впоследствии маги предлагают школьнику съесть все пальцы Двуликого, после чего Итадори должен будет умереть. Предполагается, что с его смертью демоническое проклятие будет уничтожено навсегда.

Могильный воск — это мылообразное вещество, образующееся из человеческого жира в результате химической реакции.

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