Москва, , 21:19 — REGNUM Финалист специализации «Финансы и технологии» и суперфиналист основного конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Картиев указом главы Калмыкии Бату Хасикова назначен на должность постоянного представителя региона при президенте Российской Федерации.

Глава Калмыкии отметил задачи нового руководителя постпредства: повышение инвестиционной привлекательности республики, поиск инвесторов и проектов, которые можно реализовать на территории Калмыкии.

«Наш земляк всегда оказывал поддержку республике. Он является одним из основателей социального проекта «Доброе Сердце» для детей с особенностями развития, а также членом совета эндаумент фонда «Элистинский Лицей» — одного из первых российских образовательных фондов. В прошлом году я отметил его профессионализм и желание внести вклад в развитие родной республики и пригласил на позицию советника главы Калмыкии. Уверен, в должности постпреда он будет достойно взаимодействовать с федеральными структурами в интересах региона, а также поддерживать наших земляков в Москве. Желаю ему созидательной энергии и инициативы на новом ответственном посту», — рассказал журналистам глава КалмыкииБату Хасиков.

Андрей Картиев родился 6 марта 1986 года в Республике Калмыкия. В 2008 году окончил Финансовый Университет при Правительстве РФ, факультет «Финансовый менеджмент». В 2015 году получил в лондонской бизнес-школе HULT квалификационную степень магистра делового администрирования (MBA). Проходил стажировку в Шанхае и Сан-Франциско. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе государственного управления по программе «Мастер государственного управления для руководителей».

С 2007 по 2009 год являлся ведущим специалистом по работе на финансовых рынках департамента Глобальные Рынки банка RBS. В период 2009—2013 годов работал Associate Director департамента Глобальные Рынки в России в одном из самых крупных международных банков HSBC (в двух офисах — в Москве и Лондоне). По версии Московской Международной Валютной Ассоциации Андрей Картиев признан одним из лучших специалистов на финансовом рынке (ТОП-10) в 2012 году. Один из крупнейших участников по обороту операций на Московской Бирже в период с 2009 по 2013 год. С 2013 по-2015 год работал заместителем управляющего директора по торговым операциям в России и СНГ Департамента Глобальные Рынки HSBC в Лондоне. С 2017 по 2019 год был директором компании «Финансовый консалтинг» (MoneyPay Payments). С 2020 до настоящего назначения являлся советником Главы Республики Калмыкия.

Задачи, которые ставит перед собой Андрей Картиев, состоят в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие региона с федеральными структурами и потенциальными инвесторами, выстроить системную работу с калмыцким землячеством в Москве, проводить регулярные встречи, организовывать культурные, спортивные мероприятия. Новый постпред Калмыкии считает необходимым продолжать организовывать курсы по изучению калмыцкого языка. В последующем — сделать и курсы по буддийской философии.

«Я благодарен за доверие, проявленное ко мне Бату Сергеевичем, и приложу все усилия, опыт и знания для выполнения задач, поставленных передо мною. На должности постоянного представителя Республики Калмыкия при Президенте РФ, я хочу принести максимальную пользу жителям родной республики. Я вижу, что в республике за последнее время многое меняется в положительном направлении: качественно улучшилась региональная система поддержки предпринимателей; стали доступнее консалтинговые услуги, льготное микрокредитование. Для меня, как для специалиста, прежде всего по инвестиционным проектам важно, что Калмыкия аккумулирует ресурсы для поддержки крупных предпринимательских инициатив. Здесь прежде всего имею ввиду Индивидуальную программу развития Калмыкии, принятую Правительством России для нашего региона. Большая часть средств в рамках Программы будет направлена на поддержку субъектов инвестиционной деятельности. Я знаю, что легко не будет, но к трудностям я готов. Я верю в нашу команду. Верю и в то, что если помыслы благие и есть желание трудиться, то обязательно будет результат», — рассказал о своих планах Андрей Картиев.

В 2020 году Андрей Картиев стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России».

«За время участия в конкурсе «Лидеры России» я встретил много талантливых и целеустремленных людей, которые не боятся сложных задач и заряжают своей энергией. Уверен, что в новой должности мне поможет опыт участия в суперфинале конкурса «Лидеры России» и обучение в Высшей Школе Государственного Управления РАНХиГС по Гранту конкурса», — рассказал он журналистам.

Ранее, 18 сентября 2020 года, назначение в Калмыкии получил суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России» Андрей Чиджиев, заняв позицию советника руководителя региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».