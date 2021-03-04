Москва, 4 марта 2021, 21:19 — REGNUM Финалист специализации «Финансы и технологии» и суперфиналист основного конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Картиев указом главы Калмыкии Бату Хасикова назначен на должность постоянного представителя региона при президенте Российской Федерации.
Глава Калмыкии отметил задачи нового руководителя постпредства: повышение инвестиционной привлекательности республики, поиск инвесторов и проектов, которые можно реализовать на территории Калмыкии.
Андрей Картиев родился 6 марта 1986 года в Республике Калмыкия. В 2008 году окончил Финансовый Университет при Правительстве РФ, факультет «Финансовый менеджмент». В 2015 году получил в лондонской бизнес-школе HULT квалификационную степень магистра делового администрирования (MBA). Проходил стажировку в Шанхае и Сан-Франциско. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе государственного управления по программе «Мастер государственного управления для руководителей».
С 2007 по 2009 год являлся ведущим специалистом по работе на финансовых рынках департамента Глобальные Рынки банка RBS. В период 2009—2013 годов работал Associate Director департамента Глобальные Рынки в России в одном из самых крупных международных банков HSBC (в двух офисах — в Москве и Лондоне). По версии Московской Международной Валютной Ассоциации Андрей Картиев признан одним из лучших специалистов на финансовом рынке (ТОП-10) в 2012 году. Один из крупнейших участников по обороту операций на Московской Бирже в период с 2009 по 2013 год. С 2013 по-2015 год работал заместителем управляющего директора по торговым операциям в России и СНГ Департамента Глобальные Рынки HSBC в Лондоне. С 2017 по 2019 год был директором компании «Финансовый консалтинг» (MoneyPay Payments). С 2020 до настоящего назначения являлся советником Главы Республики Калмыкия.
Задачи, которые ставит перед собой Андрей Картиев, состоят в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие региона с федеральными структурами и потенциальными инвесторами, выстроить системную работу с калмыцким землячеством в Москве, проводить регулярные встречи, организовывать культурные, спортивные мероприятия. Новый постпред Калмыкии считает необходимым продолжать организовывать курсы по изучению калмыцкого языка. В последующем — сделать и курсы по буддийской философии.
В 2020 году Андрей Картиев стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России».
Ранее, 18 сентября 2020 года, назначение в Калмыкии получил суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России» Андрей Чиджиев, заняв позицию советника руководителя региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».