Мурманск, , 21:13 — REGNUM В правительстве РФ обсудили варианты газификации Мурманской области. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«…обсудили возможные варианты газификации Мурманской области и Карелии. Рассматривали несколько вариантов, включая строительство магистрального газопровода. Говорить о решении вопроса ещё рано, но уверен, с такой командой мы, наконец, добьёмся своего», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, для строительства магистрального газопровода Волхов-Мурманск потребуются инвестиции в размере 300 млрд рублей.