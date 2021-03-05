Кострома, 5 марта, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Костромское общество с ограниченной ответственностью «Рестор» обязали заплатить за реставрацию «Дома губернатора» в Пскове. Об этом со ссылкой на решение Арбитражного суда Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

http://pskoviana.ru «Губернаторский» дом в Пскове

В 2018 году Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила государственный контракт на проведение реставрационных работ в «Доме губернатора» с ООО «Рестор». Сумма контракта составила 105,7 млн. рублей. Часть работ по укреплению и демонтажу живописи стен и потолков, украшающих объект культурного наследия, генподрядчик перепоручил индивидуальному предпринимателю Дмитрию Хомченко. За это бизнесмен должен был получить 7,3 млн. рублей.

Однако, генподрядчик не заплатил за два этапа работ и отказался отдавать долг даже после приёмки трудов. Бизнесмен обратился в суд и попросил взыскать с «Рестора» причитающуюся ему сумму — 2,5 млн рублей долга и 660 тысяч рублей неустойки за просроченные платежи.

Ответчик выступил на суде с заявлением, в котором посчитал заключенный с предпринимателем договор недействительным и подал встречный иск. В нём он потребовал взыскать с истца 4 миллиона рублей за неосновательное обогащение

Суд отметил, что субподрядчик выполнил, а генподрядчик принял работы. При подтверждении этих фактов назвать истца неосновательно обогатившимся нельзя. В итоге судья признал требования истца о взыскании долга и неустойки обоснованными и законными, обязав «Рестор» заплатить ИП 3,2 миллиона рублей. Встречный иск костромских реставраторов был отклонён.