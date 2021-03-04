Челябинск, , 21:08 — REGNUM В Челябинске из труб ТЭЦ-2 пошёл чёрный дым. Об этом пишут СМИ.

Эту картину увидели очевидцы, которые и сообщили журналистам. В минэкологии Челябинской области пояснили, что передали информацию об аварии в Уральское управление Росприроднадзора, а также направили в район объекта передвижную лабораторию для замеров воздуха.

На стационарных постах превышения предельных норм загрязнения в течение дня не наблюдалось. А вечером стали известны результаты замеров в районе ТЭЦ. Согласно им, превышений норм загрязнения также не было выявлено.