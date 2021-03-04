Рим, , 21:03 — REGNUM Местные выборы в Италии перенесены с весны на осень 2021 года, такое решение уже принято правительством страны, о нем будет официально объявлено в ближайшие дни, передают национальные СМИ в четверг, 4 марта.

Причина переноса — новый рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в Италии.

Предполагается, что местные выборы пройдут в период с 15 сентября до 15 октября 2021 года, точную дату планируется определить позднее в зависимости от ситуации.

По данным на 4 марта, в Италии умерли 98 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 339 (днем ранее — на 347). Число подтвержденных носителей выросло на 22 865 (днем ранее — на 20 884). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 999 919 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 446 439 человек — на 9018 больше, чем днем ранее. Предполагается, что «юбилейный» показатель в 3 миллиона выявленных случаев будет достигнут 5 марта, показатель в 100 тысяч погибших — 7 или 8 марта 2021 года. Первую и повторную прививку сделали 1 517 624 человека (за день этот показатель вырос на 39 651), что составляет 2,52% населения Италии.