Сан-Диего, США, , 21:03 — REGNUM Компания Qualcomm представила новую технологию Snapdragon Sound, которая позволит улучшить качество звука при передаче по беспроводной связи. Об этом 4 марта сообщает портал Engadget.

Производитель отметил, что технология прежде всего предназначена для смартфонов, наушников и игровых аудиогарнитурах. Ему удалось сократить задержки при передаче звука по Bluetooth до 89 миллисекунд (что, по утверждению компании, на 45% лучше, чем у конкурентов). Технология также подразумевает использование активного шумоподавления, поддержку аудио 24-бит 96 кГц и super wideband voice.

Отмечается, что первыми партнёрами Qualcomm в рамках реализации этого проекта стали компании Xiaomi и компания Audio-Technica.

Напомним, Qualcomm является одной из крупнейших компаний, работающих в направлении разработки и исследования беспроводных средств связи. Штаб-квартира производителя расположена в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США).