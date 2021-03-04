Сеул, , 22:07 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Card и американская Mastercard совместно разработают карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом 4 марта сообщает Businesswire.

Samsung и Mastercard подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) касательно совместной работы над системой отпечатков для платежных карт, которая обеспечит безопасную авторизацию при оплате и транзакциях.

Технологии биометрической аутентификации избавят пользователей от необходимости вводить ПИН-код на клавиатуре автомата, что обеспечит более безопасное проведение транзакций.

Безопасность также поднимется на новый уровень за счет проверки личности с помощью сканирования отпечатка пальца.

Новые карты можно будет использовать в терминалах Mastercard и в кассах терминала (POS).

Биометрическую карту планируется выпустить в Южной Корее в конце этого года.