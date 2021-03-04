Таллин, , 21:01 — REGNUM Военные учения блока НАТО Furious Wolf («Яростный волк») начались на территории Эстонии, сообщает 4 марта Главный штаб эстонских сил обороны.

В манёврах задействованы наземные авиационные корректировщики и экипажи боевых самолетов НАТО.

Учения Furious Wolf, проходящие в Прибалтике дважды в год, нацелены на отработку координации воздушных и наземных операций.

Учения проводятся в Литве на авиабазе в Шауляе и в Эстонии на базе Тапа и окрестностях города Раквере.

«В четверг в Раквере авиационные корректировщики взаимодействовали с экипажами истребителей ВВС Италии, взлетавшими с авиабазы в Шауляе. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются на авиабазе Эмари под Таллином», — указано в сообщении эстонских военных.

При этом Литва и Эстония не участвуют в учениях Furious Wolf по причине полного отсутствия авиация в их вооруженных силах.

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