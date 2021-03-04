Москва, , 20:58 — REGNUM В четверг, 4 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В формате видеоконференциик встрече присоединилась победитель Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Анфиса Лещенко из Волгоградской области.

Анфиса Лещенко — волонтер, победитель первого сезона конкурса «Большая перемена"в направлении «Делай добро!». Она рассказала президенту о своем регионе и о том, как волгоградские школьники поддерживают традиции прошлого.

«Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, и мы движемся вперед, сохраняя традиции прошлого. Мой родной город Камышин — Родина советского военного летчика Алексея Маресьева, и в этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения», — рассказала школьница.

«Приехав с финала «Большой перемены», все ребята поняли, что это не просто конкурс — это целое движение, которое стало для нас образом жизни. Мы, активисты «Большой перемены», организовали акцию #ДобраяСуббота, в рамках которой проводим мероприятия по самым разным направлениям — в первую очередь, сохранению традиции помощи пожилым людям, проведению совместного досуга для поддержки связи поколений», — рассказала Анфиса Лещенко.

Она также поделилась историей об одной из акций, автором которой выступила сама. «Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России. «Большая перемена» в наше время — это единственная платформа, в которой дети могут реализовать себя по разным направлениям», — подчеркнула школьница.

Анфиса Лещенко рассказала Владимиру Путину о том, что после конкурса она создала ассоциацию активных наставников, где участники первого сезона «Большой перемены» помогают будущим конкурсантам в прохождении этапов конкурса и дают напутствия.

«Многие ребята, которые принимали активное участие в «Большой перемене», также стали волонтерами #МыВместе, потому что это два взаимосвязанных направления, ведь в «Большой перемене» мы реализуем свои добровольческие проекты», — добавила Анфиса Лещенко.

Владимир Путин обратился к Анфисе Лещенко и всем участникам встречи со словами поддержки: «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров».

Владимир Путин отметил, что празднование памятной даты и гордость родного города за подвиг Алексея Маресьева — это чрезвычайно важно.

«То, что вы делали в рамках проведения мероприятий к 75-летию Победы и в рамках «Большой перемены» — это очень хорошее начинание. Оно включает несколько направлений деятельности и охватывает разные категории школьников — это чрезвычайно важно и, безусловно, сопрягается с работой в рамках движения #МыВместе. Поэтому мы и дальше будем поддерживать движение в рамках «Большой перемены» — это очень важная работа, и она будет находиться в поле нашего внимания», — подчеркнул Президент. Он также обратился к маме Анфисы Лещенко и передал ей благодарность за воспитание дочери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 26 марта 2021 года.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьникови ФГБУ «Роспатриотцентр».