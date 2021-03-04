Москва, 4 марта 2021, 20:58 — REGNUM В четверг, 4 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В формате видеоконференциик встрече присоединилась победитель Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Анфиса Лещенко из Волгоградской области.
Анфиса Лещенко — волонтер, победитель первого сезона конкурса «Большая перемена"в направлении «Делай добро!». Она рассказала президенту о своем регионе и о том, как волгоградские школьники поддерживают традиции прошлого.
Она также поделилась историей об одной из акций, автором которой выступила сама. «Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России. «Большая перемена» в наше время — это единственная платформа, в которой дети могут реализовать себя по разным направлениям», — подчеркнула школьница.
Анфиса Лещенко рассказала Владимиру Путину о том, что после конкурса она создала ассоциацию активных наставников, где участники первого сезона «Большой перемены» помогают будущим конкурсантам в прохождении этапов конкурса и дают напутствия.
Владимир Путин обратился к Анфисе Лещенко и всем участникам встречи со словами поддержки: «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров».
Владимир Путин отметил, что празднование памятной даты и гордость родного города за подвиг Алексея Маресьева — это чрезвычайно важно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 26 марта 2021 года.
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьникови ФГБУ «Роспатриотцентр».