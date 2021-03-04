Турин, Италия, , 20:58 — REGNUM Агент экс-тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллергии Джованни Бранкини рассказал, что у его клиента есть несколько предложений от других клубов.

«Массимилиано получил несколько предложений, которые были отклонены. Он расслаблен. После отдыха, который вначале был приятным, а теперь кажется немного вынужденным, Аллегри очень хочет вернуться к работе. Однако он ждет проекта, который его убедит. Пока этого еще не произошло», — приводит слова агента портал Football Italia.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к услугам Аллегри со стороны «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Ромы».