Претория, ЮАР, , 20:53 — REGNUM Запрос на одобрение массового использования вакцины «Спутник V» в ЮАР поступил от производителя в компанию-фармрегулятор африканской страны SAHPRA, сообщили 4 марта в её пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в января власти ЮАР положительно оценили итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в России.

Затем, 16 февраля, южноафриканский минздрав объявил, что российская сторона подала документы на регистрацию «Спутника V». Теперь же делается запрос на её массовое использование в ЮАР.

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