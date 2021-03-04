Милан, Италия, , 20:53 — REGNUM В Милане следует ввести жесткий карантин по примеру весны 2020 года, с таким заявлением выступил в четверг, 4 марта, вирусолог Франческо Прельяско.

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Число новых случаев заражения быстро растет, Милан — крупнейший деловой и образовательный центр страны, никакими полумерами эпидемию уже не остановить, полагает эксперт.

По данным на 4 марта, в Италии умерли 98 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 339 (днем ранее — на 347). Число подтвержденных носителей выросло на 22 865 (днем ранее — на 20 884). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 999 919 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 446 439 человек — на 9018 больше, чем днем ранее. Предполагается, что «юбилейный» показатель в 3 миллиона выявленных случаев будет достигнут 5 марта, показатель в 100 тысяч погибших — 7 или 8 марта 2021 года. Первую и повторную прививку сделали 1 517 624 человека (за день этот показатель вырос на 39 651), что составляет 2,52% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.