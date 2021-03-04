Рим, , 20:49 — REGNUM Чуть более миллиона граждан Италии старше 80 лет получили обе дозы вакцины от коронавируса, заявил в четверг, 4 марта, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.

По данным на 4 марта, в Италии умерли 98 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 339 (днем ранее — на 347). Число подтвержденных носителей выросло на 22 865 (днем ранее — на 20 884). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 999 919 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 446 439 человек — на 9018 больше, чем днем ранее. Предполагается, что «юбилейный» показатель в 3 миллиона выявленных случаев будет достигнут 5 марта, показатель в 100 тысяч погибших — 7 или 8 марта 2021 года. Первую и повторную прививку сделали 1 517 624 человека (за день этот показатель вырос на 39 651), что составляет 2,52% населения Италии.