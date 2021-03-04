Калининград, 4 марта 2021, 20:46 — REGNUM Зеленоградский районный суд Калининградской области вынес постановление об аресте местного жителя, готовившего теракт на одном и объектов энергосистемы, сообщает 4 марта пресс-служба суда.
Задержанный с поличным мужчина заключен под стражу до 3 мая. В ходе судебного заседания он отказался признать свою вину.
Напомним, 4 марта региональное управление ФСБ предотвратило теракт, задержав гражданина РФ, готовившего взрыв на объекте энергетики Калининградской области. Задержанный заявил, что хотел совершить теракт по мотивам ненависти к действующей власти.
Кроме того, была установлена причастность задержанного к вербовке жителей региона для участия в террористической деятельности.
Подозреваемый планировал устроить взрыв на электрической подстанции «Северная» мощностью 80 MVA в черте Калининграда.
По месту его жительства обнаружено самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении исполнительной и законодательной власти России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».
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