Калининград, , 20:46 — REGNUM Зеленоградский районный суд Калининградской области вынес постановление об аресте местного жителя, готовившего теракт на одном и объектов энергосистемы, сообщает 4 марта пресс-служба суда.

Задержанный с поличным мужчина заключен под стражу до 3 мая. В ходе судебного заседания он отказался признать свою вину.

Напомним, 4 марта региональное управление ФСБ предотвратило теракт, задержав гражданина РФ, готовившего взрыв на объекте энергетики Калининградской области. Задержанный заявил, что хотел совершить теракт по мотивам ненависти к действующей власти.

Кроме того, была установлена причастность задержанного к вербовке жителей региона для участия в террористической деятельности.

Подозреваемый планировал устроить взрыв на электрической подстанции «Северная» мощностью 80 MVA в черте Калининграда.

По месту его жительства обнаружено самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении исполнительной и законодательной власти России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

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