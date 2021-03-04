Кальяри, Италия, , 20:46 — REGNUM С 8 марта 2021 года все школьники и студенты Сардинии вернутся к очному обучению, сообщили власти региона в четверг, 4 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Ранее без дистанционного обучения обходились школьники в возрасте до 14 лет. Сардиния — единственный «белый» регион Италии с точки зрения эпидемиологической ситуации.

По данным на 4 марта, в Италии умерли 98 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 339 (днем ранее — на 347). Число подтвержденных носителей выросло на 22 865 (днем ранее — на 20 884). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 999 919 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 446 439 человек — на 9018 больше, чем днем ранее. Предполагается, что «юбилейный» показатель в 3 миллиона выявленных случаев будет достигнут 5 марта, показатель в 100 тысяч погибших — 7 или 8 марта 2021 года. Первую и повторную прививку сделали 1 517 624 человека (за день этот показатель вырос на 39 651), что составляет 2,52% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.