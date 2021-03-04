Москва, 4 марта, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Финалист второго конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александр Зотов назначен исполняющим обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Александр Зотов

Александр Зотов родился в 1984 году в Волгограде. В 2006 году окончил Волгоградский государственный технический университет по специальностям «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов, САПР комплексов» и «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2011 году в Российском университете кооперации прошел профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция», в 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». В 2021 году завершает обучение в школе бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России и МФТИ по программе MBA «Цифровая экономика».

С 2007 по 2016 год Александр Зотов работал в МБУ «Городской информационный центр» города Волгограда, прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела сопровождения муниципальных информационных систем. С 2016 года до настоящего назначения был руководителем программ департамента проектного управления ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» (Белгород).

«В новой должности необходимо решать много важных и интересных задач цифрового развития, направленных на создание более комфортных условий проживания в Курской области. Рассчитываю, что проекты цифрового развития Курской области станут «Лучшими практиками», опыт реализации которых можно будет применять и в других субъектах», — рассказал о своих планах в позиции исполняющего обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

В 2018 году Александр Зотов стал финалистом конкурса управленцев «Лидеры Кубани»; в 2019 году — финалистом второго конкурса «Лидеры России»; в 2020 году — финалистом всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» для специалистов и управленцев в сфере информационных технологий, который также реализуется на базе платформы «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Лидеры России» стал новой отправной точкой, позволившей получить объективную оценку моих управленческих навыков, определить направления роста, а также возможность получения новых знаний в лучших ВУЗах России», — поделился финалист конкурса «Лидеры России» Александр Зотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».