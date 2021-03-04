Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network обратился в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с иском к проекту спутникового интернета SpaceX Starlink, об этом 4 марта сообщает KXAN.

Dish Network попытался лишить SpaceX Starlink статуса телекоммуникационного оператора (ETC), который дает SpaceX возможность получать финансирование FCC для организации широкополосного интернет-доступа в сельских районах США.

Статус ETC также позволяет занять полосу 12 ГГц. В Dish беспокоятся, что это приведет к помехам, так как Dish уже использует данный диапазон.

«Проект Starlink не должен получить статус ETC до тех пор, пока проблемы помех в 12-ГГц диапазоне, возникающие в этой полосе из-за предложенной SpaceX модификации её спутниковой системы, не будут решены», — отметили в Dish.

Представители SpaceX сообщили, что претензии Dish Network безосновательны и эгоцентричны.

Напомним, что компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет с 2018 года. В SpaceX планируют довести общее количество спутников в составе этой группировки до нескольких десятков тысяч аппаратов.