Малопургинский район, , 20:43 — REGNUM Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района отменили тендер, в рамках которого планировалось приобрести автомобиля Toyota Camry или его эквивалент стоимостью 2,227 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно протоколу, закупка отменена 3 марта в 21:16 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии объявили тендер для приобретения автомобиля Toyota Camry или его аналога, начальная цена лота составляла 2,227 млн рублей.

В ОНФ (Общероссийский народный фронт) сочли закупку расточительной, особенно в финансово непростое для страны время. На имя главы района Сергея Юрина было направлено письмо с просьбой отменить тендер и пересмотреть планы покупки автомобиля в пользу отечественного авто эконом-класса стоимостью до 1 млн рублей. Письмо ОНФ было направлено в администрацию Малопургинского района 1 марта.

3 марта в ответ на запрос ОНФ глава Малопургинского района Сергей Юрин прислал письмо с требованием к движению предоставить все учредительные документы, а также «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности».

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ОНФ в свою очередь направил письмо в прокуратуру Удмуртии с просьбой проверить запрос чиновника и дать ему юридическую оценку.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вечером 3 марта прокомментировал ситуацию, назвав письмо главы района «крайне странным», а неумение Юрина налаживать диалог и выстраивать совместную работу с общественными организациями — недопустимым.