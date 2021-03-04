Вашингтон, 4 марта 2021, 20:39 — REGNUM Nintendo представила новое загружаемое дополнение (DLC) игры Super Smash Bros. Ultimate Pyra/Mythra. Анонсирующий ролик был опубликован 4 марта на YouTube-канале компании.
Новые бойцы являются выходцами из Xenoblade Chronicles 2. Стоит отметить, что выход DLC с бойцом «два в одном» является в каком-то смысле спойлером, поскольку Пайра — это живое оружие с запечатанной в нём другой личностью (Митра), что раскрывается в ходе сюжета игры.
https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1367486779327197184
Nintendo анонсировала новое DLC в феврале 2021 года. Разработчики Super Smash Bros. Ultimate сообщили, что геймеры смогут во время боя переключаться между героинями.
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