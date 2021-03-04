Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Nintendo представила новое загружаемое дополнение (DLC) игры Super Smash Bros. Ultimate Pyra/Mythra. Анонсирующий ролик был опубликован 4 марта на YouTube-канале компании.

Новые бойцы являются выходцами из Xenoblade Chronicles 2. Стоит отметить, что выход DLC с бойцом «два в одном» является в каком-то смысле спойлером, поскольку Пайра — это живое оружие с запечатанной в нём другой личностью (Митра), что раскрывается в ходе сюжета игры.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1367486779327197184

Nintendo анонсировала новое DLC в феврале 2021 года. Разработчики Super Smash Bros. Ultimate сообщили, что геймеры смогут во время боя переключаться между героинями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Super Smash Bros. Ultimate добавят сразу двух новых героинь