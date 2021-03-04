Дортмунд, Германия, , 20:37 — REGNUM Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал о своем мнении о форварде «шмелей» Эрлинге Холланде.

«И тот, и другой — уникальные футболисты. Мбаппе сочетает технику со скоростью, Холанд — технику со скоростью и размерами.

Я никогда не видел, никогда не играл против таких футболистов, как Холанд. Он бы напугал меня больше, чем Мбаппе, чье телосложение меня не тревожит. Но мы говорим о двух невероятных футболистах», — приводит слова Леманна портал Marca.

В этом сезоне Холланд отличился 17 голами и 4 передачами в 18 матчах Бундеслиги.