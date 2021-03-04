Рим, , 20:34 — REGNUM Лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти покидает свой пост, об этом он заявил журналистам в четверг, 4 марта.

Дзингаретти пояснил, что в последнее время в руководстве партии все заняты не политикой, а «делением кресел» и что ему надоело в этом участвовать.

Именно такую претензию в течение многих лет предъявляли леволибералам (некогда основной правящей партии, которая и сейчас входит в состав коалиции) и их оппоненты, однако лидеры Демократической партии никогда не выступали с такими заявлениями сами.