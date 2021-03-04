Ижевск, 4 марта 2021, 20:30 — REGNUM Прокуратурой Индустриального района Ижевска организована проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло утром 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, также оценят соблюдение режима труда и отдыха водителей, регулярность медицинских осмотров и контроля технического состояния транспорта.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске утром 4 марта автобус, который двигался по маршруту №36, врезался в опору уличного освещения. ДТП произошло на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская. В автобусе находились 30 пассажиров. По предварительным данным, пострадали девять человек, детей среди них нет.
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