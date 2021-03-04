4 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Марат Мурадян, , 22:00 — REGNUM Признаться, я давно отключил новости из Армении, так как каждый раз читать их было не только психологически, но и физически больно, и я для себя принял решение — начать их читать только тогда, когда в топе Яндекса увижу — «Премьер-министр Армении ушел в отставку».

Никол Пашинян на митинге на площади Республики Primeminister.am

Однако на днях в компании родственников пришлось посмотреть прямую трансляцию с ереванского митинга и, к своему огромному сожалению, убедился, что все-таки был прав — события в Армении все еще продолжают поражать своей бессмысленностью и обреченностью.

Начнем с того, что я все-таки считаю людей, в такое тяжелое время находящих в себе силы собираться на митинги — цветом нации, людей, действительно неравнодушных. Их количество, кстати, которым так любят манипулировать всякие провластные СМИ и тг-каналы, не имеет никакого значения, так как годы так называемой «демократии», наступившей после так называемых лет «тоталитаризма», научили всякого думающего человека, что современная демократия — это не власть большинства, а власть активного меньшинства. Вопросы в данном случае возникают к организаторам — почему митинги организованы настолько бестолково?

Любой, даже начинающий политтехнолог, специалист по связям с общественностью прекрасно знает азы организации действенных протестных акций. Даже в далеком 1998 году, когда я имел честь работать в предвыборном штабе кандидата в президенты Армении Роберта Седраковича Кочаряна, каждый второй активист и волонтер мнил себя гениальным политтехнологом и пиарщиком и порой даже выдвигал толковые инициативы. За все эти годы в Армении появилась целая плеяда действительно грамотных специалистов в этой сфере, для которых источником знаний в политических технологиях стал не только фильм «Плутовство» (весьма модный среди политтехнологов упомянутого штаба), но и помимо теоретической научной литературы еще и целый ряд практических событий, произошедших в мире за это время.

Выступление Никола Пашиняна на митинге на площади Республики Primeminister.am

Выделю пару наиболее очевидных приемов, которые являются обязательными для такого рода политических акций. Во-первых, это символ. Любой успешный протест имеет свой узнаваемый символ, на языке маркетологов — бренд. Причем история таких символов уходит своими корнями вглубь веков, так что не совсем правильно считать это современным изобретением. Мало кто сейчас вспомнит, но события, начавшиеся во Франции в 1648 году, получили свое название «Фронда» от французского la fronde — праща. Миниатюрную пращу, сплетенную из веревочки, участники протеста привязывали к своим плащам и шляпам. Но сегодня символизм приобрел новое значение и звучание в политических процессах. Это и «революция роз» в Грузии в 2003 году, и оранжевая символика в событиях на Украине в 2004 году, и «революция тюльпанов» в Киргизии в 2005 году, и различные «дни гнева» и «дни проводов» в Египте в 2011 году, и «белая ленточка» в российских акциях протеста 2011 — 2012 г.г., и, наконец, слоган «духов», который применялся во время государственного переворота в Армении в 2018 году. Протест должен быть узнаваемым, каждый присутствующий на митинге может и должен идентифицировать себя с другими, чтобы осознать свою сопричастность, чтобы понимать, что он не одинок. Наличие таких символов помогает также решить вопрос с массовостью протестов. Так, если инертное большинство, которое также было бы не против изменений в стране, не хочет выходить на митинг по разным причинам, то активное меньшинство с большим удовольствием нацепит на себя кепку или ленточку на машину, что поможет организаторам подчеркнуть массовый характер протестов. Плюс, наличие таких символов помогает в организации «красивых картинок» для СМИ, а красивая картинка в СМИ сегодня — это залог появления сопереживания и сочувствующих, которые смотрят эту самую картинку.

Во-вторых, разберем наличие этих «красивых картинок». Где истории с «девушкой, обнимающей полицейского»? Где колясочник, «храбро противостоящий толпе спецназа»? Где фотографии «прекраснолицего героя, с раскинутыми руками (аллюзия на Христа) стоящего на фоне отряда полиции»? Да, это избитые, но от этого не ставшие менее действенными приемы организаторов протестов. Посмотрите фотографии с самых различных акций протеста в самых различных странах, и вы увидите такого рода истории, сделанные как под копирку. Повторю еще раз — наличие таких фотографий помогает создать целую армию сопереживающих и сочувствующих.

Выступление Никола Пашиняна на митинге на площади Республики Primeminister.am

Ну и, чтобы не растекаться мыслью по древу, выделю последний (разумеется, последний только в рамках этой статьи), третий, пункт. За 2 часа, когда я смотрел трансляцию митинга, я увидел всего 2 выступления, и то не самых живых. Логика организации любой акции протеста подразумевает напряженность, постоянно звенящий нерв протеста, который должен ощущаться даже с экрана телевизоров. Выступления должны следовать друг за другом, причем неважно, о чем говорит выступающий, даже если это со стороны кажется бредом, или он просто читает стихи. Напряженность должна поддерживаться постоянно, бурление не должно стихать ни на минуту. 20−30 талантливых ораторов (а они есть у оппозиции) достаточно для поддержания этого самого пресловутого нерва круглосуточно. А на деле мы видим мирную картинку каких-то людей, собравшихся у здания парламента, в кадр телевизионной картинки не попадает ни один плакат, ни один слоган, а на фоне звучит какая-то патриотическая музыка. Слава Богу, хоть до этого додумались.

Конечно, обывателю все вышенаписанное покажется бредом, а специалист, в свою очередь, может добавить еще пару десятков пунктов, обязательных к исполнению для эффективной организации таких акций, но, во-первых, обывателю уже дали один раз право высказать свое мнение, и он его высказал в 2018 году, приведя к власти секту проходимцев, а специалистам отвечу, что я не имел целью производить детальный разбор происходящего с точки зрения политических технологий или проводить какой-то ликбез. Я не то, что уверен в их наличии, я лично знаю несколько десятков высококлассных специалистов в Армении (кстати, один из самых блестящих из них — Ара Сагателян — сегодня томится в застенках), которые знают все вышеописанное лучше меня. Вопрос — почему не применяют?

Вот здесь и зарыта собака. По моим ощущениям, причиной происходящих вялых протестов является то, что статус кво выгоден как бездействующей оппозиции, так и действующей власти. Если для первых прийти к власти сегодня означает принятие неимоверно гигантской ответственности по расчистке авгиевых конюшен, принятие непопулярных решений и страх перед неопределенностью, то для вторых это является способом оттянуть свой уход, подготовить какие-то гарантии безопасности для себя лично и членов своих семей. Складывается ощущение, что оппозиция проводит все эти митинги исключительно для нарабатывания политического капитала, который планирует трансформировать в голоса избирателей на грядущих выборах, и всё. При должной решимости власть в стране можно было бы взять еще в ночь подписания капитуляции, когда разгневанный народ разнес здания правительства и парламента. Причем в это время власть мог взять любой проходимец, чего, к сожалению, или скорее всего, к счастью, не произошло, так как второго проходимца бедная Армения бы не вынесла.

Иначе я не понимаю смысла всего происходящего. Если рефреном оппозиции является «Никол-предатель», то почему они периодически бегают на переговоры с предателем? О чем можно разговаривать с предателем? Предатель должен уйти и точка. Любые переговоры с предателем легитимируют его, с предателем не ведут переговоров, а выдвигают ультиматум. А здесь — постоянные переговоры.

Президент Армении Армен Саркисян с начальником генерального штаба ВС Армении Оником Гаспаряном President.am

Единственным неожиданным и эффективным шагом за последнее время стало требование Генштаба об отставке правительства, но и оно отчего-то застопорилось. Могу предполагать, что из-за вечной армянской стыдливости: «а что скажет просвещенный мир»? Хотя молчание этого самого просвещенного мира, начиная с Геноцида 1915 года, и заканчивая бомбежками мирных городов Арцаха, было красноречивее любых слов. К тому же, сейчас «просвещенному миру» хватает своих проблем.

Вот такие мысли посещают среднестатистического потребителя новостной картинки в диаспоре из Армении. Буду рад, если в стране все-таки происходят какие-то глубинные процессы, и я глубоко заблуждаюсь, а на самом деле — с таким нетерпением ожидаемая мною новость в топе Яндекса скоро станет реальностью.

P.S. Пока писал эту колонку, узнал, что второй президент Армении Роберт Седракович Кочарян провел большую пресс-конференцию. Я очень надеюсь, что ему удастся сплотить все здоровые силы в стране вокруг своей фигуры, так как уверен, что в современной Армении — это единственный политик, у которого может получиться построить на развалинах страны государство. Благо, один раз он уже это сделал.

Пресс-конференция Роберта Кочаряна Facebook.compresidentrobertkocharyan

В случае с Робертом Седраковичем может также получить развитие любопытная линия тандема Кочарян-Саргсян (имею в виду третьего президента Армении). Хотя Республиканской партии Армении еще не удалось освободиться от багажа предыдущих ошибок, и она все еще неоднозначно воспринимается широкими слоями общества, однако именно в этой партии сосредоточена целая плеяда крепких профессионалов (многие из которых, кстати, начинали свой путь именно при Роберте Седраковиче), которые не замазаны ни в каких коррупционных скандалах, имеют блестящее образование и большой опыт государственного управления. И наличие такого тандема может оказаться сокрушительным как для внутренних, так и для внешних врагов страны, и в очень сжатые сроки. Что же касается поддержки АРФД и «Процветающей Армении», то первая традиционно поддерживала Кочаряна, а вторая появилась на свет именно благодаря его политической воле и теоретически также должна будет встать под его знаменами.