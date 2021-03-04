Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Разработчики Diablo 2 Resurrected заявили, что геймеры смогут перенести в игру сохранения из оригинальной Diablo 2. Об этом 4 марта сообщил портал GamesRadar.

«Да! Сохраните свои старые файлы сохранений», — сказал во время очередного интервью журналистам продюсер проекта Мэтью Седерквист, добавив, что когда разработчики создавали игру, они задались вопросом о том, будут ли работать сохранения Diablo 2.

В результате они решили попробовать их перенести и это сработало. Таким образом, геймеры смогут продолжить игру с того места, где они остановились в Diablo 2.

Напомним, Blizzard Entertainment анонсировала Diablo 2 Resurrected в феврале 2021 года. Игра будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Diablo 2, релиз которой состоялся в 2000 году.

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