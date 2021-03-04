Рим, , 20:29 — REGNUM По данным на вечер четверга, 4 марта, в Италии умерли 98 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 339 (днем ранее — на 347), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 22 865 (днем ранее — на 20 884).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 999 919 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 446 439 человек — на 9018 больше, чем днем ранее.

Предполагается, что «юбилейный» показатель в 3 миллиона выявленных случаев будет достигнут 5 марта, показатель в 100 тысяч погибших — 7 или 8 марта 2021 года.

Первую и повторную прививку сделали 1 517 624 человека (за день этот показатель вырос на 39 651), что составляет 2,52% населения Италии.