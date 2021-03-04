Подгорица, , 20:26 — REGNUM В Черногории более 26,3 тысячи граждан через сайт covidodgovor. me выразили заинтересованность в вакцинации против коронавируса, сообщило министерство здравоохранения.

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Сейчас в Черногории недостаточно вакцин для всех желающих.

В ближайшие полтора-два месяца в Черногории будет достаточно вакцин для большей части населения, которое нуждается в вакцинации.

Первые дозы вакцины вакцины прибыли в Черногорию в середине февраля.