Подгорица, 4 марта 2021, 20:26 — REGNUM В Черногории более 26,3 тысячи граждан через сайт covidodgovor. me выразили заинтересованность в вакцинации против коронавируса, сообщило министерство здравоохранения.
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Сейчас в Черногории недостаточно вакцин для всех желающих.
В ближайшие полтора-два месяца в Черногории будет достаточно вакцин для большей части населения, которое нуждается в вакцинации.
Первые дозы вакцины вакцины прибыли в Черногорию в середине февраля.