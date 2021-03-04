Подгорица, , 20:23 — REGNUM К концу декабря 2020 года банки Черногории одобрили ссуды на общую сумму 3,16 миллиарда евро, что на 2,7 процента меньше в месячном исчислении.

По данным Центрального банка (CBCG), к концу декабря по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было одобрено на 3,2 процента больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец декабря было выше, чем за аналогичный период 2019 года, и составило 0,94.

Общий объем депозитов в декабре увеличился на 0,2 процента по сравнению с ноябрем до 3,37 миллиарда евро. Срочные вклады составили 27,7 процента от общего объема, депозиты до востребования — 71,3 процента.

В структуре срочных вкладов наибольшая доля приходилась на вклады со сроком погашения от трех месяцев до одного года — 48,1 процента, а на срок от одного года до трех лет — 36 процентов.

Общий объем вкладов населения на конец декабря составил 1,25 миллиарда евро, что на два процента больше, чем в ноябре.

В структуре сроков депозитов населения срочные вклады составили 37,2 процента, депозиты до востребования — 62,8 процента.