5 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Связанные с Украиной «бойцы медиаполя» в азартном поиске. Ищут причины происходящей агрессии Офиса президента по отношению к левой оппозиции Украины. Именно Офиса, и именно президента, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины – это всего лишь консультативный орган при президенте и сам по себе очень мало что означает. Зато еще со времен Порошенко оказался удобным средством придания респектабельности самым неправовым решениям власти.

Андрей Ганжа, , 09:15 — REGNUM Европейские аналитики с серьезными лицами даже предполагают, что действия Владимира Зеленского вселяют «надежды на то, что украинский президент готовится к более широким репрессиям против могущественных олигархов страны» (Эдуард Лукас, Financial Times).

Пiдозра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинские «птенцы соросовско-президентского гнезда» с гневными лицами ищут в деятельности оппозиции «измену» и «терроризм», не понимая даже содержания этих понятий. И восторженно требуют: «Больше репрессий! Еще больше!!!». Бьют по больному: ведь когда «наезжают» на лидеров оппозиции — еще можно понять, как эпизод политической борьбы, но когда «санкционируют» их, еще до недавнего времени аполитичных, жён — то это уже как-то не по-мужски.

В центре санкционной грозы — один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук (и его жена Оксана Марченко). И следует признать, атака ведется именно на него, а не на «старую гвардию олигархов», как считает Лукас. Недавно бессмертный министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (а семь лет в кресле украинского министра — это, может быть, даже больше, чем «бессмертие») дал долгое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Так вот, в отношении Медведчука он одобрил все методы давления — «Бей! Руби!». А вот когда коснулись другого олигарха, не менее одиозного экс-президента Петра Порошенко, то фразеология министра ощутимо изменилась. Отвечая на вопрос Гордона: а будут ли какие-то «решения по Порошенко?» — Аваков был очень осторожен: «Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Есть претензии к политику Порошенко — предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным…» (30−31-я минута интервью). Вот уж действительно: почувствуйте разницу!

Остается задаться вопросом: где исток столь пристрастного внимания власти к «газовому олигарху» и оппозиционеру Медведчуку. Сразу хочу заметить: я совсем не адепт пана Виктора. Скорее, наоборот — считаю его потенциальной проблемой. Причем не Зеленского, а Украины в целом.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Но, ніде правди діти, Медведчук сейчас является проблемой именно Зеленского. Поскольку первый повышает рейтинг (точнее — повышал), а второй откровенно теряет электоральные симпатии. Но это только одна из причин. Мне кажется, есть еще одна, и это банальная ревность. Это всего лишь одна из причин, но отрицать ее не стоит.

Потому что Виктор Медведчук оказался намного более эффективным и эффектным профессионалом, чем Владимир Зеленский. Можно взять только один пример.

Единственным «козырем» по итогам «нормандского саммита» для Зеленского было «освобождение пленных». Сейчас он предъявляет только его, потому что эпоха «там больше не стреляют» явно уходит в прошлое. Но если выжать этот срез истории до «сухого остатка», то что получается? Собрались три президента и одна фрау-канцлерин ради того, чтобы освободить 72 «удерживаемых лица»?

А ведь только с 2014 по 2019 год Виктор Медведчук один, на своих связях, без какой-либо помощи государственного аппарата, смог освободить более девятисот пленных. И благодарности от государства никакой…

«Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие… Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», — так еще в августе 2019 года совсем юный президент Зеленский реагировал на политическую силу Медведчука и его соратников. Согласитесь, это была даже не критика, а откровенная угроза со стороны Зеленского в адрес оппозиции. Но тогда это были только отголоски, гром же грянул сейчас, в феврале 2021 года.

Владимир Зеленский President.gov.ua

А еще это было не пике политического триумфа Зеленского. А сейчас ну него не ПИК, а ПИКЕ, куда плавно вошел его рейтинг, особенно с начала этого года. А Медведчук в это время, как назло, договаривается с донбасскими мятежниками об освобождении в одностороннем порядке еще 4-х задержанных. Женщин…

А что делает украинское государство? Начинает выяснять «простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр. Это же не просто путешествие на конях» (Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе). И, по итогу, делается вывод: «Это уже неосуществимый вопрос». Почему неосуществимый? Да потому, что «это вопрос не Медведчука. Это вопрос Украины… Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства». Но ведь, оказывается, может! И намного эффективнее государства, у которого для этого не хватает сил, энергии или ума. Что это, ревность? Конечно, ревность…

Хотя согласитесь: тем гражданам Украины, что сидят на «донецких подвалах», абсолютно все равно, кто их вытащит — «частное лицо» или та государственная власть, что уже потеряла всякое доверие в переговорном процессе.

Итак: с одной стороны, девять сотен освобожденных «частным лицом» только с 2014 по 2019 год, а с другой — «что делает президент? Выбирает новый офис и делает селфи на фоне водопада. Что делает МИД? Что делает СНБО? А ничего. Хотя установить мир в стране — это было предвыборное обещание президента, который собирался «встать на колени» ради прекращения войны».

Но, что бы то ни было, команда Зеленского сейчас добилась своего: два раунда санкций против Виктора Медведчука и его окружения изменили ситуацию — «слуги» вновь заняли первую позицию в рейтингах, а ОПЗЖ, лишенная медиаплощадки, начала скатываться вниз.

Когда-то великий психолог Зигмунд Фрейд заметил, что ревность — остроумнейшая страсть и, тем не менее, всё ещё величайшая глупость. Офис Президента блеснул «остроумием», просто выбив одного из ведущих лидеров украинской оппозиции из политического поля страны. Но, с точки зрения геополитических перспектив, это все-таки глупость. Потому что Украина дала прецедент, и отныне открытые противники «цивилизованного Запада», от Путина и Си Цзиньпина до Орбана и Асада, могут в любой момент сказать: «Так ведь, оказывается и так можно!!!».

Ну, и как тогда этот самый «коллективный» будет устраивать цветные революции?