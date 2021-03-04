Иерусалим, , 20:17 — REGNUM Получить ядерное оружие Иран никогда не сможет, потому что этого не допустит Израиль, передаёт 4 марта Fox News.

В интервью американскому телеканалу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о своих отношениях с президентом Штатов Джо Байденом, назвав их давними и «тёплыми».

Кроме того, израильский лидер назвал американского президента «другом Израиля», «готового помогать», хотя позиции двух государств могут совпадать и не по всем вопросам.

Нетаньяху «Самое главное, что Байден понимает, что я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие».

Он добавил, что не даст «стереть с лица земли» Израиль, так что Ирану не видать ядерного оружия — до сих пор Израилю удавалось добиться этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Нетаньяху заявил, что не возлагает надежд на ядерную сделку с Ираном, которую США теоретически могли бы возобновить. Он добавил, что не допустит создания ядерного оружия в Иране.

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