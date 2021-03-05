Лондон, , 09:09 — REGNUM Американская компания Amazon начала осваивать зарубежный рынок и открыла магазин продуктов Amazon Fresh в Лондоне. Об этом 4 марта сообщает BBC.

Это первый «оффлайновый» магазин компании за пределами штатов.

Магазин работает без касс и продавцов. Для покупки нужно сканировать приложение для смартфона на входе, набрать нужные продукты, а после получить онлайн-чек.

Amazon Fresh продает различные товары как собственного производства, так и сторонних производителей. Площадка магазина также позволяет вернуть или забрать товары, купленные на сайте Amazon.

Мнения экспертов касательно влияния нового магазина на рынок разделились. Одни считают, что создание «оффлайнового» магазина станет переломным в сфере торговли, другие уверены, что ничего не изменится.