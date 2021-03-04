Киев, , 20:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза страны о противодействии угрозам в сфере гражданства.

Соответствующий указ Зеленский подписал вечером 4 марта, сообщает пресс-служба офиса президента.

В решении Совнацбеза речь идет о том, что правительство вместе с ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Органам необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, имеющим гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности.

По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной рады проекты законов, которые регулируют проблемные вопросы в сфере гражданства.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что новый закон должен создать инструменты контроля для выявления украинцев с другими гражданствами.

«Сейчас, у кого такое двойное гражданство, — я бы всем советовал в ближайшее время избавиться другого гражданства, чтобы не навлекать на себя неприятности», — подчеркнул силовик.