Мурманск, , 20:05 — REGNUM В Мурманской области за неделю был отмечен резкий рост цен на лук и картофель. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

Про данным статистики, репчатый лук подорожал на 2,7%, картофель — на 2,6%. Кроме того, на 1,5% выросла в цене белокочанная капуста, на 0,9% — куриные яйца (на 0,9). Рост цен отмечен также на морковь, яблоки, охлаждённое мясо курицы и чай.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора ВШЭЕвгения Когана «заморозка» цен на продукты питания в России могут привести к бесконтрольному росту цен в дальнейшем.