Багдад, , 20:01 — REGNUM Правительство Ирака официально зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и одобрило ее применение, заявил 4 марта журналистам представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

«Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения минздрава на использование российской вакцины и доклада правительству распорядился заключить прямые контракты с компаниями «Спутник V» и «Р-Фарм» на поставки вакцины», — цитирует слова аль-Бадра агентство INA.

По его словам, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать документы о поставках российской вакцины от коронавируса в Ирак.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирака со 2 марта проводят вакцинацию граждан от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm.

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