Москва, , 20:00 — REGNUM Молодёжь не читает толстых исторических книг, и для этого нужно выпускать короткие брошюры на историческую тему. Об этом заявил глава Научного совета РВИО, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, академик РАЕН, эксперт РАН Анатолий Кошкин.

«Нужно чётко представлять, что основная работа должна вестись на молодёжь. Мы знаем историю, знаем, как за неё бороться, а вот молодёжь толстых книг не читает. Я давно вынашиваю идею, чтобы наряду с крупными работами нужно «разрывать» их по главам и выпускать брошюры с условным названием «Актуальные вопросы Второй мировой войны». Необходимо распространять эти брошюры в учебных заведениях, зарубежных посольствах и в интернете», — сказал Кошкин.

Что касается фильмов, которые вызвали интерес и идеологические споры в обществе, то, по его мнению, деятельность по поводу издания таких фильмов нужно продолжать: «Не нужно чураться ремейков!».