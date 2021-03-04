Токио, , 19:59 — REGNUM Японская компания Square Enix зарегистрировала новую торговую марку, заставив поклонников гадать по поводу того, с чём она может быть связана. Об этом 4 марта сообщает портал Game Rant.

Некоторые фанаты предположили, что бренд Chocobo GP может иметь отношение к продолжению будущей мобильной игры Before Crisis: Final Fantasy 7 или к будущей игре Square Enix в жанре гоночного симулятора. Издание отметило, что аналогичный товарный знак компания зарегистрировала в декабре 2020 года в Японии.

Чокобо — это вид нелетающих птиц, которые считаются талисманом франшизы со времён Final Fantasy 2. Они стали настолько популярными в среде поклонников Final Fantasy, что получили свои игры спин-оффы: Chocobo Racing (PlayStation) и Chocobo Panic (iPad).

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