Киев, , 19:59 — REGNUM Второе место в рейтинге наиболее предпочтительных кандидатов на пост президента Украины занял глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, говорится в обнародованном 4 марта отчёте центра «Социальный мониторинг».

За депутата Верховной рады отдали бы свои голоса на президентских выборах 16,3% опрошенных. На первом месте, набрав 24,6%, находится действующий глава государства Владимир Зелений. Его предшественник Пётр Порошенко занял третье место — у него 15,1%.

Четвёртую позицию заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, рейтинг которой составил 11,1%. Пятое место — за главой партии «Сила и честь» Игорем Смешко, набравшим 5,2%.

Добавим, что, согласно январскому президентскому рейтингу, Медведчук был на третьем месте, а «серебро» тогда взял Порошенко. Рейтинг Зеленского на тот момент, по данным Киевского международного института социологии, составлял 22,1% — это было первое место.

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