Челябинск, , 19:58 — REGNUM Разлив канализационных стоков в районе посёлка Кадровик Челябинской области не повлёк причинение ущерба животному и растительному миру. Об этом сообщает региональное минэкологии.

После первых обращений граждан была проведена проверка, которая и подтвердила эти факты. В то же время почвенному покрову был причинён ущерб. Как отмечает замминистра экологии Виталий Безруков, администрация Копейска должна организовать ликвидацию ущерба и восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту разлива возбуждено административное дело. Материалы переданы в минэкологии.

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