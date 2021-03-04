Москва, , 19:56 — REGNUM В России обращают внимание на традиционных геополитических противников с Запада, хотя в Японии наблюдается рост антироссийских настроений и притязаний на российские территории. Об этом заявил глава Научного совета РВИО, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, академик РАЕН, эксперт РАН Анатолий Кошкин.

«Не секрет, что России объявлена информационная война, цель которой — взорвать страну изнутри. Могу на одном примере показать: мы обращаем внимание на западных противников, но недавно в японской прессе написали, что «Путин нам ничего не отдаст, поэтому надо взорвать изнутри страну <…> и тогда мы можем получить не только Курилы, но и Сахалин и так далее». Планы военных лет у японцев сохраняются», — сказал Кошкин.

Он посчитал важным уделить особое внимание международной деятельности РВИО: «Я всю жизнь занимался международными вопросами. Считаю, что, исходя из соглашений РВИО и МИД РФ, Научный совет должен участвовать в подготовке материалов: не только давать отпор, но и упреждать, а также советовать в вопросах эффективного ведения борьбы. Упреждение, нанесение ударов по слабым точкам, которые у противника есть, должны быть в приоритете. Для этого мы должны будем проводить в онлайне «круглые столы», привлекать и зарубежных учёных, и членов РИО, Российской ассоциации историков. Мы также должны попросить МИД разослать по посольствам просьбу выявить такие же организации в партнёрских странах, занимающиеся аналогичными вопросами, и в контакте с ними проводить мероприятия в выгодном для нас направлении».