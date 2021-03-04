Тверь, , 19:56 — REGNUM Ключевые направления развития Тверской области на ближайшие годы обозначил губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований, который прошел 4 марта в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона отметил, что фундаментом развития являются региональная демографическая политика, возвращение государства в ЖКХ, энергетику, сферу общественного транспорта.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Сейчас важно ответить на вопрос — какой должна стать Тверская область в будущем? Личное участие каждого человека имеет особое значение. У всех должно быть четкое понимание приоритетов — прежде всего общественное, а потом личное. Вместе мы уже прошли пятилетний путь. Не сомневаюсь, что общими усилиями в Верхневолжье будут реализованы новые проекты, которые закрепят регион на лидирующих позициях в Центральном федеральном округе и Российской Федерации», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор поставил перед руководителями муниципалитетов Тверской области задачу активизировать строительство новых детских садов, школ, ФАПов, домов культуры и других социальных учреждений, а также контролировать качество, от проектов до сдачи.

Глава региона также обратился к молодёжи, представители которой приняли участие в форуме.

«Ваша родная Тверская область имеет огромный потенциал, который вам предстоит раскрыть уже во взрослом возрасте. Для этого нужно учиться, получать опыт и прислушиваться к мнению старших, которые уже имеют свои достижения. Уверен, вы будете их достойными преемниками. И с гордостью скажете, что родились и работали в Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

В ходе форума глава региона подвел итоги пятилетней работы по развитию региональной экономики и трудоустройству местных жителей, раскрытию туристического потенциала и приведению в порядок дорожной сети, газификации, консолидации активов ЖКХ и повышению комфорта в городах.

«За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, форум муниципальных образований прошёл в Твери под лозунгом «Энергия развития. Верхневолжье — 2021», в нём приняли участие представители Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, работники здравоохранения, образования и других социальных сфер, общественники, научное сообщество, почетные граждане Тверской области.